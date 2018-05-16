Леонарда Ди Каприо прогулялся по Нью-Йорку со своей новой девушкой: фото

Популярный голливудский актер Леонардо Ди Каприо прогулялся по Нью-Йорку со своей 20-летней девушкой Камилой Морроне.

Роман 43-летнего актера и 20-летней модели похоже набирает обороты, так как влюбленные все чаще проводят время вместе, говорится в издании Popsugar.

Читайте также: Новый вид жуков получит название в честь Леонардо Ди Каприо: фото



Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне

Обычно им удается скрываться от папарацци, но на этот раз остаться незамеченными не удалось – фоторепортеры застали пару на прогулке в Нью-Йорке,

Влюбленные были одеты в одном стиле – белые футболки, штаны и белые кроссовки, Лео и Камила старались не привлекать к себе лишнего внимания: они не целовались, не обнимались, не держались за руки. Инсайдеры, приближенные к актеру сообщают, что у Ди Каприо и его новой молодой девушки в отношениях все прекрасно.

Напомним, что мама модели уже больше 10 лет встречается с Аль Пачино. Именно в его доме Ди Каприо познакомился с Камиллой, так как часто бывает в гостях у друга. Стоит добавить, что роман актера с молодой моделью продолжается уже почти полгода, встречаться они начали еще в конце 2017 года, хотя на публичных мероприятиях они вместе не появляются.