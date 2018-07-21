Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт отказались играть геев-любовников в фильме "Горбатая гора"

Известная мелодрама "Горбатая гора" должна была сниматься с совершенно другим актерским составом. На главные роли ковбоев-любовников режиссер планировал взять знаменитых киноактеров Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта. Однако те в свое время отказались от съемок в популярном фильме.

Об этом сообщает режиссер фильма Гас Ван Сент, который взялся за адаптацию рассказа "Горбатая гора", однако впоследствии продюсеры заменили его на Энга Ли, пишет издание IndieWire.

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По словам кинематографиста, он не смог снять свою версию фильма из-за трудностей с кастингом на главные роли.

Сначала он планировал на главные роли взять Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта. Однако актеры отказались от этого предложения. Впоследствии ответили отказом еще и Мэтт Деймон и Райан Филлипп.

Никто не соглашался на это. Когда я работал над фильмом, я чувствовал, что ему необходимы известные артисты. Но ничего не получалось,

– заявил режиссер.

Хит Леджер и Джейк Джилленхол сыграли главные роли в фильме "Горбатая гора"

К слову, фильм "Горбатая гора" вышел на экраны в 2005 году. Лента основана на одноименном рассказе Энни Пру. Режиссером картины выступил Энг Ли, а в главных ролях снялись Хит Леджер и Джейк Джилленхол.

Напомним, Бреда и Леонардо первыми утвердили на главные роли в фильме "Однажды в Голливуде". В фильме рассказывается про маньяка Чарльза Мэнсона. События фильма разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году на фоне убийства актрисы Шэрон Тейт преступной группой Мэнсона, который умер в ноябре 2017 года. Премьера черной комедии запланирована на 9 августа 2019 года.