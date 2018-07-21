16:46
21 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
23°C 18°C
  • воскресенье
    24°C 18°C
  • понедельник
    24°C 17°C
  • вторник
    25°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Макаронная фабрика россиян. Кость от Путина
Вєсті Кремля
21:03, 20 июля
Вести.UA. Беда красного Пети. Пополнение ТОП-блогеров
Вєсті.UA
19:52, 20 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт отказались играть геев-любовников в фильме "Горбатая гора"

93 Читати новину українською
Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо
Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо / Instagram

Известная мелодрама "Горбатая гора" должна была сниматься с совершенно другим актерским составом. На главные роли ковбоев-любовников режиссер планировал взять знаменитых киноактеров Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта. Однако те в свое время отказались от съемок в популярном фильме.

Об этом сообщает режиссер фильма Гас Ван Сент, который взялся за адаптацию рассказа "Горбатая гора", однако впоследствии продюсеры заменили его на Энга Ли, пишет издание IndieWire.

Читайте также: Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко кардинально сменила имидж: фото

По словам кинематографиста, он не смог снять свою версию фильма из-за трудностей с кастингом на главные роли.

Сначала он планировал на главные роли взять Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта. Однако актеры отказались от этого предложения. Впоследствии ответили отказом еще и Мэтт Деймон и Райан Филлипп.

Никто не соглашался на это. Когда я работал над фильмом, я чувствовал, что ему необходимы известные артисты. Но ничего не получалось,
– заявил режиссер.

Хіт Леджер і Джейк Джилленхол

Хит Леджер и Джейк Джилленхол сыграли главные роли в фильме "Горбатая гора"

К слову, фильм "Горбатая гора" вышел на экраны в 2005 году. Лента основана на одноименном рассказе Энни Пру. Режиссером картины выступил Энг Ли, а в главных ролях снялись Хит Леджер и Джейк Джилленхол.

Напомним, Бреда и Леонардо первыми утвердили на главные роли в фильме "Однажды в Голливуде". В фильме рассказывается про маньяка Чарльза Мэнсона. События фильма разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году на фоне убийства актрисы Шэрон Тейт преступной группой Мэнсона, который умер в ноябре 2017 года. Премьера черной комедии запланирована на 9 августа 2019 года.

Теги: LifeStyle Кино ЛГБТ Леонардо Ди Каприо Брэд Питт
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Топ-5 проблем атомной энергетики в Украине
сегодня, 16:05 Топ-5 проблем атомной энергетики в Украине
Тимур Чмерук 446
Україна та "тітушки": кого з головних фігурантів злочинів досі не покарано
сегодня, 15:00 Україна та "тітушки": кого з головних фігурантів злочинів досі не покарано
Сергій Лещенко 64
Усик – Гассиев: анонс финала Всемирной боксерской суперсерии
сегодня, 12:41 Усик – Гассиев: анонс финала Всемирной боксерской суперсерии
833
Динамо – Шахтер: анонс на матч Суперкубка Украины
сегодня, 13:06 Динамо – Шахтер: анонс на матч Суперкубка Украины
216
Добро без лиха чи лихо без добра: що українцям принесе новий закон про кредитування
сегодня, 12:01 Добро без лиха чи лихо без добра: що українцям принесе новий закон про кредитування
Блог Медіа 1136
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук