Португалия передала Украине три танка Leopard 2
28 марта 2023, 13:57Читати новину українською
Португалия продолжает помогать Украине в борьбе с российским агрессором. Так, нашей стране передали танки Leopard 2A6.
Как оказалось, Украина получила от Португалии три танка Leopard. Отметим, что ранее эта страна присоединилась к "танковой коалиции".
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Украина получила мощные танки от Португалии
Министерство национальной обороны Португалии подтвердило, что 3 танка Leopard 2A6 уже в Украине.
Они доставлены, как было определено нашими партнерами. Португалия продолжает поддерживать украинское сопротивление незаконному вторжению России,
– говорится в сообщении.
Основные преимущества танков Leopard / Инфографика 24 Канала
Танки Leopard для Украины: последние новости
- Украина уже получила первые танки Leopard от Норвегии. Кроме танков, в Украину прибыло оружие и техника из нового пакета военной помощи. Известно, что в пакет входит 8 танков Leopard 2A и 4 ремонтно-эвакуационных машины.
- Ранее сообщалось, что Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды займутся поставкой танков Leopard.
- Польша отправила Украине еще десять танков Leopard 2. Ранее Варшава передала Киеву четыре таких танка.
- Недавно первый танк Leopard 2 от Канады для Украины уже прибыл в Польшу. К тому же четыре танка уже находятся в нашем государстве.
- Кстати, для Украины немецкий оружестроительный концерн Rheinmetall хочет купить почти 100 Leopard 1.