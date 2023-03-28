Португалия передала Украине три танка Leopard 2

28 марта 2023, 13:57
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Источник:

Министерство национальной обороны Португалии

Португалия продолжает помогать Украине в борьбе с российским агрессором. Так, нашей стране передали танки Leopard 2A6.

Как оказалось, Украина получила от Португалии три танка Leopard. Отметим, что ранее эта страна присоединилась к "танковой коалиции".

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Министерство национальной обороны Португалии подтвердило, что 3 танка Leopard 2A6 уже в Украине.

Они доставлены, как было определено нашими партнерами. Португалия продолжает поддерживать украинское сопротивление незаконному вторжению России,
– говорится в сообщении.


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Автор: Софія Ковнір