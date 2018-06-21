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Leopolis Jazz Fest начинает сотрудничество с USAID

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Leopolis Jazz Fest
Leopolis Jazz Fest

Проект доступности и экологичности фестиваля Leopolis Jazz Fest реализован при поддержке "Программы содействия общественной активности "Включайся!".

Поддержка инициатив, которые направлены на повышение осведомленности населения по вопросам экологии и инклюзивности, – цель этого проекта.

Во время проведения фестиваля запланированы тренинги для персонала и волонтеров по доступности фестиваля для людей с инвалидностью и экологической сознательности.

Фестиваль будет обеспечен необходимой инфраструктурой для людей с инвалидностью: отдельными платформами возле сцен, пандусами, специальными резиновыми и металлическими коврами, доступными туалетами.

Для содействия экологической сознательности на Leopolis Jazz Fest также будут расположены специальные контейнеры для сортировки и переработки мусора, а для детей будет работать детская площадка "Сортируем вместе" с игровым баннером, кубиками с изображением различных видов отходов и интересными новостями и фактами о мусоре.

Leopolis Jazz Fest – международный джазовый фестиваль, который ежегодно проходит в Украине (Львов) в последние выходные июня.

Ежегодно фестиваль посещает около 100 тысяч гостей. В 2016 году Leopolis Jazz Fest был признан почтенным британским изданием The Guardian одним из лучших джазовых фестивалей Европы. Концерты транслируются на французском телеканале Mezzo - международном путеводителе по классической музыке, опере, балету, джазу и этнической музыке на телевидении, с тремя телеканалами и 55 миллионами подписчиков в более чем 60 странах мира.

"Программа содействия общественной активности "Включайся!" финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине. Pact работает в Украине с 2006 года в сферах управления, организационного развития и здоровья. Целью программы "Включайся!" является повышение осведомленности и уровня участия граждан в общественной деятельности на национальном, региональном и местном уровнях.

Теги: Новости Львова Экология Новости культуры Музыка
Источник: 24 Канал
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