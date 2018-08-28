Леся Цуренко уверенно вышла во второй круга US Open-2018

28 августа украинская теннисистка Леся Цуренко провела поединок первого раунда US Open-2018. Украинка в двух сетах победила бельгийку Алисон ван Эйтванк.

Матч продолжался 1 час 14 минут и завершился со счетом 6:3, 6:2. На счету Цуренко 5 геймов выигранных на приеме, 6 двойных ошибок и 2 эйса. В свою очередь Эйтванк допустила 7 "двойных", выиграла 2 подачи на приеме и сделала 1 эйс.

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Отметим, что это была вторая очная встреча теннисисток. Девушки встречались на корте всего один раз в далеком 2013-м году в Хертогенбосе. В трех сетах победила Цуренко.

Леся Цуренко во втором круге US Open-2018 сыграет против победительницы пары Саманта Стосур – Каролин Возняцки.

Леся Цуренко (Украина) – Элисон ван Эйтванк (Бельгия) 2:0 (6:3, 6:2)

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