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      Леся Цуренко узнала соперницу в финале престижного турнира в Брисбене

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      Каролина Плишкова вышла в финал турнира в Брисбене
      Каролина Плишкова вышла в финал турнира в Брисбене

      Каролина Плишкова в полуфинале турнира WTA в Брисбене переиграла Донну Векич и в решающем поединке сыграет с украинкой Лесей Цуренко.

      Чешская теннисистка одержала третью победу над хорваткой и второй раз вышла в финал "Премьера" в Брисбене. В 2017 году Плишкова победила Ализе Корне в титульном матче, до этого обыграв Элину Свитолину в полуфинале. В прошлом сезоне украинка взяла реванш у Каролины также на стадии полуфинала.

      Читайте также: Украинка Цуренко сенсационно вышла в финал турнира серии WTA в Брисбене: видео

      С Цуренко чешка встречалась пять раз и трижды праздновала победу. Последний матч между теннисистками прошел в 2018 году в Мадриде, где сильнее оказалась Плишкова.

      Финальный поединок между чешкой и украинкой состоится в воскресенье, 6 января.

      Напомним, что 5 января состоялась жеребьевка "Премьера" в Сиднее, где Плишкова также сыграет против Цуренко уже в первом круге.

      Плишкова – Векич 2:0 (6:3, 6:4)

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      Теги: Спорт Леся Цуренко Теннис
      Источник: 24 Канал
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