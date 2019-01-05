Леся Цуренко узнала соперницу в финале престижного турнира в Брисбене

Каролина Плишкова в полуфинале турнира WTA в Брисбене переиграла Донну Векич и в решающем поединке сыграет с украинкой Лесей Цуренко.

Чешская теннисистка одержала третью победу над хорваткой и второй раз вышла в финал "Премьера" в Брисбене. В 2017 году Плишкова победила Ализе Корне в титульном матче, до этого обыграв Элину Свитолину в полуфинале. В прошлом сезоне украинка взяла реванш у Каролины также на стадии полуфинала.

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С Цуренко чешка встречалась пять раз и трижды праздновала победу. Последний матч между теннисистками прошел в 2018 году в Мадриде, где сильнее оказалась Плишкова.

Финальный поединок между чешкой и украинкой состоится в воскресенье, 6 января.

Напомним, что 5 января состоялась жеребьевка "Премьера" в Сиднее, где Плишкова также сыграет против Цуренко уже в первом круге.

Плишкова – Векич 2:0 (6:3, 6:4)

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