Леся Никитюк хотела покинуть шоу "Танцы со звездами 2018": известна причина

Телеведущая Леся Никитюк задумалась о выходе из шоу "Танцы со звездами 2018". В своем блоге харизматичная украинка рассказала о причине таких мыслей.

Как призналась Леся Никитюк, уже несколько эфиров подряд звездные судьи критикуют ее танцы. Поэтому все старания остаются низко оцененными. В 9 прямом эфире после яркого выступления телеведущая получила 21 балл и оказалась в конце турнирной таблицы. Однако зрители оказали звезде поддержку, спасая ее от выхода из шоу.

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Друзья, очередное выступление, по мнению жюри, было провальным. По-прежнему. Леся – изгнанник этого шоу. Я просто не понимаю: когда я танцую хорошо – 21 очко и мы в конце турнирной таблицы, когда танцую плохо – то же самое. Что делается вообще? Где справедливость, где она?

– заявила Леся Никитюк.

Впоследствии в Instagram-stories телеведущая опубликовала видео, на котором все участники проекта поддержали ее и назвали выступление лучшим. В то же время Леся Никитюк обратилась к поклонникам с вопросом, стоит ли ей покинуть паркет. На это люди мгновенно отреагировали и заверили, что телеведущей не следует этого делать. Леся Никитюк все же прислушалась к поклонникам и обнародовала условие, при котором она точно покинет "Танцы со звездами 2018".

"Вот когда вас будет не 13%, а 87% – тогда пойду. Спасибо за поддержку", – написала она, опубликовав результаты опроса своего блога.

Журналисты LifeStyle 24 решили поинтересоваться: стоит ли Леси Никитюк покидать паркет?