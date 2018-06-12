Леся Никитюк показала свой новый имидж: фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк решила изменить свой образ. Звезда опубликовала соответствующее фото на странице в Instagram.

Леся Никитюк любит удивлять поклонников новыми снимками из обыденной жизни. Телеведущая то позирует на Каннском кинофестивале в роскошных платьях, то отправляется на отдых с мамой в солнечную Италию, то делится забавным опытом своих путешествий. Но это не все, чем Леся Никитюк поражает подписчиков. Звезда мастерски перевоплощается, выбирая яркие и иногда провокационные образы.

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Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 21 Тра 2018 р. о 4:40 PDT

Недавно телеведущая решила еще и изменить свой имидж. Леся Никитюк показала новую стрижку в социальной сети. Артистка сделала снимок в роскошной блузке, открывающей ее плечи. Джинсы и аксессуары завершили стильный "лук" телеведущей, который можно будет увидеть в новом сезоне проекта "Кто сверху".

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 12 Чер 2018 р. о 1:09 PDT

Стоит отметить, что такая стильная стрижка очень идет Лесе Никитюк. Это подтвердили и подписчики, которые поставили более 70 тысяч лайков за считанные часы после публикации фото. Украинцы засыпали Лесю Никитюк комплиментами, добавив, что она выглядит роскошно.