Леся Никитюк посмотрела футбольный матч в пикантном топе: фото

Телеведущая и путешественница Леся Никитюк удивила поклонников любовью к футболу. Звезда посмотрела финал Чемпионата мира 2018 в весьма соблазнительных нарядах.

Instagram-страница Леси Никитюк – это порция юмора, стиля и интересных рассказов. Телеведущая, которая известна участием в проектах "Орел и решка", "Вокруг М" и "Кто сверху?", делится с поклонниками яркими кадрами из жизни и поездок.

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Смешная и привлекательная блондинка не пропустила важное спортивное событие – Чемпионат мира по футболу, который состоялся в России. Леся Никитюк не поехала в страну-агрессора, но пересмотрела матч, который транслировали по телевидению. Для этого знаменитость выбрала одно из столичных заведений.

К спортивному событию Леся Никитюк подготовилась. Она одела желтый топ и голубые джинсы, подчеркнув свои стройные формы. Яркие аксессуары и идеальная укладка волос завершили образ Леси Никитюк.

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 15 Лип 2018 р. о 9:28 PDT

В Stories звезда призналась, что болела за хорватскую сборную. И хоть в финале Чемпионата мира по футболу победила Франция, это для Леси Никитюк не стало поводом, чтобы отказаться от публикации ярких фото.