"Лестер" не будет включать музыку, если забьет гол в домашнем матче с "Бернли"

"Лестер" не будет праздновать голы и не будет включать на стадионе музыку, если забьет в матче АПЛ с "Бернли", который состоится 10 ноября.

Обычно клуб включает песню Fire, но в дань уважения к Шриваддханапрабху, делать это в субботу не будет, сообщает The Times.

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Отметим, что этот матч будет первым после гибели владельца клуба Вишая Шриваддханапрабхи. Также "лисы" собираются почтить его память двухминутным молчанием и подарить болельщикам сувениры на память о тайском функционере.

Напомним, что тайский миллиардер и владелец английского футбольного клуба "Лестер" Вишай Шривадданапрабха погиб в результате падения вертолета. Это произошло сразу после футбольного матча вблизи стадиона "Кинг Пауэр Стэдиум", в городе Лестер, Англия.

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