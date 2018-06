Летние музыкальные новинки: 10 лучших треков июня, которые стоит услышать

Первый месяц лета оказался очень насыщенным! Мы услышали невероятно крутые альбомы от Jay Z & Beyoncе и Gorillaz, а в украинском сегменте порадовали новым синглом "Океан Эльзы", а Андрей Хлывнюк вместе Сашей Чемеровым представили песню, которая будет звучать почти на всех фестивалях страны! Готовы к порции крутой музыки?

Среди всего музыкального многообразия 24 канал выбрал 10 музыкальных премьер июня, которые считаем достойными вашего внимания. Включайте погромче и наслаждайтесь!

The Carters (Jay Z & Beyoncе) – Everything is Love (album)

Американский рэпер Jay Z и певица Beyoncе (а также муж и жена) объединились в дуэт The Carters и фактически без всяких предупреждений выпустили совместный альбом "Everything is Love". Сначала он был доступен для прослушивания на Tidal (стриминговом сервисе Jay Z), а теперь доступен и на других сервисах.

Слухи об объединении Jay Z и Beyoncе ходили еще с 2016 года, но во время первой попытки работать музыканты приступили к записи сольных композиций. В этот же раз у них все получилось и первый совместный альбом содержит 9 композиций, а также бонусную композицию "SALUD!" с участием хип-хоп трио Migos и Фаррелла Уильямса.

Композиции выполнены в лучших традициях предыдущих коллабораций пары – они идеально дополняют друг друга, а иногда и вовсе меняются местами: Beyoncе упражняется в мастерстве речетатива, а Джей переходит на лирику – благодаря такому симбиозу работа чувствуется цельной.

Альбом стал своеобразной исповедью двух артистов. Джей успел раскритиковать "Грэмми" (посылая премию куда подальше, ведь из 8 номинаций он не выиграл ни одной), упомянул также и Super Bowl: "Я отказался от Super Bowl. Я нужен им, а они не нужны мне". Можно считать это подтверждением того, что Джей таки отказался от выступления на февральском шоу. А вот Beyoncе послала ко всем чертям сервис Spotify, на котором ее последний лонгплей так и не появился из-за конфликта с правилами сервиса.

Не обошлось и без откровений относительно супружеской жизни: "Мы расстались, а потом снова сошлись. Мы пришли и завоевали. Теперь мы счастливы в любви". Кажется, супругов не остановить и они высказались о все, о чем молчали раньше.

Вместе с лонгплеем вышел клип на трек "APES**T". Даже если вы не фанат Beyoncе, то посмотрите его хотя бы потому, что съемки состоялись в Лувре! Кто еще из артистов может этим похвастаться? В клипе музыканты снова превзошли себя по части эстетики, харизмы и умения делать перформанс, от которого не оторваться.

The Carters – APES**T (смотреть видео онлайн)

OneRepublic – Connection (сингл)

После своего последнего альбома "Oh My My" в 2016 году американцы OneRepublic заявили, что группа берет медиаперерыв. Продвижение того же альбома нанесло вред психическому здоровью Райана Теддера и музыканты сосредоточились на синглах.

"Connection" – это уже пятый сингл за последние два года. Вероятно, что и нового альбома нам ждать не долго. Ходят слухи, что его презентуют уже в этом году. Композицией Райан хочет показать связь между чем-то настоящим и аутентичным – он признается в собственном одиночестве, но все еще находится в поисках нового и лучшего пути.

OneRepublic – Connection (смотреть видео онлайн)

Die Antwoord — Alien (клип)

Да-да, кейптаунская рейв группа "Die Antwoord" в последний раз радовал нас новинками еще в 2016 году. Тогда вышел альбом "Mount Ninji and da Nice Time Kid", новый пятый альбом группа презентует уже в этом году.

Но в этом месяце группа представила клип на трек "Alien" из альбома 2016 года. Согласно сюжету клипа, вокалистка коллектива Йоланди Фиссер — инопланетянка. Она поет в заброшенном доме и бродит по пустынным улицам города. В одной из забегаловок ей отказывают в обслуживании, ссылаясь на табличку с соответствующим запретом. Второй вокалист, известный как Ниндзя, появляется в кадре лишь во время сцены в забегаловке — он исполнил роль повара.

К слову, "Die Antwoord" приедут с концертом в Киев 6 августа.

Die Antwoord — Alien (смотреть видео онлайн)

Gorillaz — The Now Now (album)

Виртуальная группа Gorillaz сменила одного из участников и представила шестой студийный альбом "The Now Now". В лонгплей вошло 11 треков, и, в отличие от предыдущей работы, ребята ограничились минимальным количеством гостей — в альбоме появились джазмен Джордж Бенсон, рэпер Snoop Dogg и частый колаборатор группы Джейми Принсипл. Продюсерами лонгплея стали участник дуэта Simian Mobile Disco Джеймс Форд, известный работой с "Arctic Monkeys", "Florence + the Machine" и "Depeche Mode", а также Реми Шинку, который сотрудничал с "The Rolling Stones" и Полом Маккартни.

Основная часть альбома записывалась во время предыдущего концертного тура группы. Новые синглы публиковались после написания, а также исполнялись на концертах. Особую интригу, похоже, решили не сохранять.

Изменились также и виртуальные персонажи — Нудл стала взрослой женщиной, Мердок в тюрьме, а на замену ему пришел Эйс, член банды Gangreen из мультика "Суперкрошки", 2D слегка лысеет, а Рассел колеблется в весе.

Gorillaz — Fire Flies (смотреть видео онлайн)

Kygo и Imagine Dragons — Born To Be Yours (сингл)

Вот он! Настоящий хит лета, который вы будете слышать отовсюду!

Для норвежского диджея Kygo сотрудничество с рок-музыкантами привычно. Он уже записывался с U2, OneRepublic и The Night Game. А в коллаборации с Imagine Dragons успеха не пришлось долго ждать!

Лишь через три часа после публикации на YouTube-канале Kygo песню прослушали более 100 тысяч раз, а сейчас уже имеет более 25 миллионов (!) прослушиваний. Эту новинку уже назвали главным музыкальным хитом и нам трудно не согласиться!

Послушать Imagine Dragons в Киеве можно будет в последний день лета — 31 августа в Киеве.

Kygo и Imagine Dragons — Born To Be Yours (смотреть видео онлайн)

Christina Aguilera — Liberation

Любители поп-музыки в целом и Кристины Агилеры в частности ждали релиза ее нового альбома "Liberation" долгих шесть лет. В 2012 году Агилера выпустила альбом "Lotus", объявив о творческом перерождении. Его холодно приняли критики и зрители — пластинка стала наименее успешной по продажам в дискографии певицы. После того она исчезла почти на два года и в 2014 году подтвердила, что работает над новым альбомом.

О чем альбом "Liberation" ("Освобождение")? Ответ в названии. Он о свободе выбора и самореализации.

Кульминация альбома идет сразу после вставки "Dreamers". Песня "Fall in Line" была написана еще до движения MeToo, но именно сейчас она спокойно могла бы стать гимном эпохи, которая началась в 2017-ом. Ведь эта песня для всех девушек, которых объективизировали и воспринимали только через призму их сексуальности, которых подавляли и унижали. Песня про и для тех, кому пытались закрывать рот мужчины.

Christina Aguilera — Fall In Line (смотреть видео онлайн)

Бумбокс и The Gitas — "Тримай мене"

Группы "Бумбокс" и "The Gitas" записали совместный трек "Тримай мене" — и это, без преувеличений, одна из лучших композиций от украинских музыкантов за последнее время.

Композиция войдет в полноформатный альбом "Бумбокс", который сейчас записывают, и в мини-альбом "The Gitas", что писался в течение двух лет в Лос-Анджелесе.

"Песня очень глубокая, и главное, что в ней есть – это воздух, который остается для слушателя. Каждый сможет сам натянуть на себя свой смысл, несмотря на то, что мы с Андреем тоже вкладывали туда свои смыслы", – рассказывает о трек Чемеров.

Концертная премьера "Тримай мене" состоится 7 июля во время выступления "Бумбокса" на фестивале Atlas Weekend.

Бумбокс и The Gitas — "Тримай мене" (смотреть видео онлайн)

Океан Эльзы — "В небо жене" (сингл и клип)

Группа "Океан Эльзы" представил новый сингл под названием "В небо жене", а через несколько дней и клип на него. Как отметили музыканты на официальной странице группы в Facebook, мотив будущей песни появился во время пребывания Святослава Вакарчука в Стэнфордском университете зимой 2018 года.

"Эта песня напомнила нам "Океан Эльзы" периода ранних двухтысячных. Мы хотели, чтобы она вышла в стиле первых альбомов, однако "В небо жене" все равно другая, потому что появились современные клавиши, совсем другой уровень записи, я пою иначе, чем тогда. И сам настрой мне полностью напоминает годы, когда мы работали над первыми альбомами", — прокомментировал выход сингла Вакарчук, который также является автором лирики.

Океан Эльзы — "В небо жене" (смотреть видео онлайн)

Constantine — 90

Украинский исполнитель лейбла Masterskaya Me представил новый мини-альбом "90" и клип на трек "Стыдно".

В релиз вошли пять композиций — "Стыдно", "Искра", "Гавань", "90" и "Музыка".

"Весь материал получился драйвовым и танцевальным, но впервые именно в стихах я нашел место для личных переживаний", — отметил сам исполнитель.

Constantine — Стыдно (смотреть видео онлайн)

Eshtar — Sound of World

Украинская певица Eshtar, настоящее имя которой Эштар Ради, презентовала мини-альбом "Sound of World", состоящий из шести композиций

Издателем стал британский лейбл Maitre. Большую часть треков из альбома Eshtar написала сама. Ей также помогает украинский музыкант и сонграйтер Джей Бардаченко.

Она также выпустила клип на одну из песен — "Sweet Lie".

Eshtar — Sweet Lie (смотреть видео онлайн)