"Лето проходит под знаком терроризма", – Тимошенко отреагировала на взрыв авто своего однопартий

Лидер ВО "Батькивщины" Юлия Тимошенко назвала покушение на жизнь своего однопартийца в Каменском политическим терроризмом и обвинила Порошенко в том, что "страна сейчас неуправляемая".

Об этом Тимошенко написала на своей странице в Facebook.

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Лето в стране проходит под знаком политического терроризма. Теперь его жертвой стал наш однопартиец, общественный активист, волонтер, председатель фракции "Батькивщины" в Каменском горсовете в Днепропетровской области Виталий Чернявский. Его автомобиль взорвали. Сейчас наш товарищ и коллега находится в больнице в тяжелом состоянии,

– написала лидер "Батькивщины".

Кроме этого, она вспомнила о покушении на одесских активистов и о смерти Павла Шеремета.

"Президент, кажется, окончательно отказался от критериев профессионализма в силовой кадровой политике и перешел на критерии личной преданности. По крайней мере об этом свидетельствуют последние кадровые назначения. Страна неуправляема. Речь идет не об отдельных "инцидентах", а о прямой угрозе национальной безопасности", – убеждена Тимошенко.

Также политик призвала президента, силовые структуры и СНБО немедленно отреагировать на последние события.

Напомним, в четверг, 2 августа, в центре Каменского (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области взорвался микроавтобус. В результате взрыва пострадал депутат Каменского городского совета Виталий Чернявский. Мужчине удалось вовремя выбраться из автомобиля, который после взрыва вспыхнул.