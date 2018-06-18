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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Левченко выиграла соревнования по прыжкам в высоту на турнире в Тюбингене

13 Читати новину українською
Юлия Левченко
Юлия Левченко

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко выиграла соревнования по прыжкам в высоту на международном легкоатлетическом турнире в немецком Тюбингене. Еще две украинки получили награды в прыжках в длину.

Левченко, как и шведка Эрика Кинси, со второй попытки преодолела 1,92 метра. Однако на предыдущей высоте (1,90 м) Кинси осуществила три прыжка, в то время как украинка первый же выполнила безошибочно. Поэтому поа попыткам победила именно Юлия. Ирина Геращенко с результатом 1,80 м восьмая, сообщили в Федерации легкой атлетики.

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Сразу две украинки вошли в призовую тройку по прыжкам в длину. Марина Бех заняла второе место (6,47 м), а Кристина Гришутина была третьей (6,43 м). Победила канадка Кристабель Натти (6,60 м).

Анастасия Брызгина финишировала седьмой в беге на 400 метров (53,30 с).

Ольга Бибик выступила в роли пейсмейкера на дистанции 800 метров. На ней же выступала и Ольга Ляхова, однако не смогла финишировать.

Тамара Твердоступ бежала пейсмейкром на дистанции 1500 метров.

Теги: Новости спорта легкая атлетика
Источник: 24 Канал
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