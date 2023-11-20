Неожиданность для оккупантов, – офицер ВСУ объяснил сложности операции на левобережье Херсонщины
Украинские военные захватили плацдармы на левобережье Херсонщины. Каким бы ни было дальнейшее развитие операции, защитники уже имеют успех.
Офицер ВСУ Тарас Березовец отметил 24 Каналу, что важно пользоваться исключительно официальными источниками. Сейчас информацию подтвердили и президент, и Генштаб.
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"Важно понимать, что для противника эта операция стала полной неожиданностью, потому что операция по десантированию чрезвычайно сложная", – отметил Березовец.Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
Десантная операция в Херсонской области – лучшая
Операция украинских военных на левобережье Херсонщины пока лучшая из всех за время полномасштабной войны. В частности, из-за огромного количества подразделений и переправленной техники.
Теперь россияне оказались в опасном положении, поскольку прорыв произошел в наименее подготовленном для их обороны месте.
Березовец об успехах ВСУ на левобережье Херсонщины: смотрите видео 24 Канала
К слову, неприятель за все время войны не провел ни одной удачной десантной операции. Даже распиаренный гостомельский десант закончился для россиян полным фиаско, когда три волны оккупантов были полностью уничтожены и захвачены в плен.
Ситуация на левобережье Херсонщины: последние новости
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что на левобережье Херсонщины украинские военные подвинули врага на 3 – 8 километров в зависимости от специфики географии. Однако россияне до сих пор обстреливают правый берег из артиллерии.
- Спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников отметил, что оккупанты готовятся к бегству с левобережья Херсонщины. Об этом свидетельствует, в частности, активизация мародерства.
- Ситуацию на левобережье Херсонщины проанализировали также в Институте изучения войны. Там считают, что украинские военные заставляют оккупантов отступать.