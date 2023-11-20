Неожиданность для оккупантов, – офицер ВСУ объяснил сложности операции на левобережье Херсонщины

Украинские военные захватили плацдармы на левобережье Херсонщины. Каким бы ни было дальнейшее развитие операции, защитники уже имеют успех.

Офицер ВСУ Тарас Березовец отметил 24 Каналу, что важно пользоваться исключительно официальными источниками. Сейчас информацию подтвердили и президент, и Генштаб.

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"Важно понимать, что для противника эта операция стала полной неожиданностью, потому что операция по десантированию чрезвычайно сложная", – отметил Березовец.

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Операция украинских военных на левобережье Херсонщины пока лучшая из всех за время полномасштабной войны. В частности, из-за огромного количества подразделений и переправленной техники.

Теперь россияне оказались в опасном положении, поскольку прорыв произошел в наименее подготовленном для их обороны месте.

Березовец об успехах ВСУ на левобережье Херсонщины: смотрите видео 24 Канала

К слову, неприятель за все время войны не провел ни одной удачной десантной операции. Даже распиаренный гостомельский десант закончился для россиян полным фиаско, когда три волны оккупантов были полностью уничтожены и захвачены в плен.

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