Лица "прекрасные": политтехнолог высмеял федеральное собрание Путина

Владимир Путин 29 февраля выступил с обращением к федеральному собранию. Послушать его пришла так называемая "российская элита". Также во время выступления он сделал несколько "резонансных" заявлений.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен в разговоре с 24 Каналом обратил внимание на тех, кто пришел послушать Путина. Среди них Николай Валуев – "Коля Кувалда", Денис Пушилин, Елена Мизулина – мать "любовницы Путина".

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Ничего нового

Тизенгаузен отметил, что у представителей российского политкума лица "прекрасные". Также он отметил, что ничего нового в своей речи Путин не сказал, затронув "старые" темы: духовные скрепы, рождение детей, православие, ядерное оружие.

Ничего нового не было, только он сказал, что якобы была впервые испытана ракета "Циркон" на поле боя. До этого Путин такое же говорил о "Кинжале",

– сказал политтехнолог.

Также Путин затронул вопрос возможного нападения России на страны НАТО, отметив, что Запад "врет" по этому поводу и, мол, Россия не собирается нападать на европейские страны.

В то же время российская пропаганда разгоняет нарратив, и россияне ему верят, что это именно НАТО каким-то образом "хочет забрать" российские территории.

Хотя на самом деле ситуация другая. Швеция находилась в нейтральном статусе много лет и вступила в НАТО только после того, как Путин напал на Украину. Похожая история с Финляндией. Это означает, чтобы НАТО не расширялось, Путину не надо было начинать войну в Украине,

– отметил Тизенгаузен.

Он отметил, что Путин обиделся на Запад из-за того, что Россию не взяли в НАТО и теперь пытается отомстить.

"К сожалению, после войны в Грузии в 2008 году Путина воспринимали только как "расшалившегося диктатора". Мол, успокоится. Но после оккупации Крыма все стало серьезнее. А сейчас его начали воспринимать уже довольно серьезно. Хотя и не до конца – боятся "таракана" тапком размазать, хотя давно это нужно было сделать", – подчеркнул он.

Может готовиться к новому нападению

Кроме того, Путин вспомнил о том, что "большая многодетная семья должна стать нормой и ориентиром". Также он отметил, что в течение ближайших шести лет в России должны "добиться устойчивого роста рождаемости".

Будет все просто: качество "биомассы" не важно, важно количество. Увеличат "материнский капитал", будут давать деньги за рождение третьего, четвертого, пятого ребенка. Церковь активизируют, запретят аборты. Все это приведет к тому, что неблагополучные слои населения, которые не потеряли репродуктивную функцию, осознают, что можно рожать кучу детей и потом на эти деньги пить,

– пояснил политтехнолог.

В этом смысле возникает другой вопрос: почему Путин не демонстрирует своих детей. В частности от Алины Кабаевой, а также он имеет дочь от Светланы Кривоногих.

"Но свою семью он прячет, передает ей миллиардные госконтракты, а россияне пусть рожают, потому что Путин наверняка планирует за свою каденцию осуществить еще одну войну или нападение на страну ЕС, чтобы заставить Запад снять санкции", – предположил Борис Тизенгаузен.

Что еще сказал Путин во время обращения к федеральному собранию