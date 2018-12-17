Лидер "Динамо" хотел в соперники в Лиге Европы другую команду
Полузащитник Динамо Виталий Буяльский прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.
"В принципе, жеребьевкой доволен. "Олимпиакос" – очень силовая команда, нужно будет опустить мяч вниз. Бороться с соперником будет трудно", – сказал хавбек "Динамо", передает Sport Arena.
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Перед началом жеребьевки Буяльский рассказал, кого бы хотел видеть соперником киевлян.
"Хотелось бы "Лацио" – хочется отыграться, взять реванш", – заявил полузащитник. Как известно, в прошлом розыгрыше Лиги Европы киевляне в 1/8 вылетели от римского клуба.
Напомним, что киевский клуб в 1/16 финала Лиги Европы сыграет против греческого "Олимпиакоса".
Источник: 24 Канал
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