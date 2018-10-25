Лидер "Динамо" может не сыграть в матче Лиги Европы против "Ренна", – СМИ
Капитан "Динамо" Виктор Цыганков может не сыграть в матче группового раунда Лиги Европы против "Ренна".
Появление Виктора Цыганкова в сегодняшней игре находится под большим вопросом. О причинах не сообщается.
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Напомним, матч "Ренн" – "Динамо" состоится 25 октября во Франции. Начало встречи – в 22.00.
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Источник: 24 Канал
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