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      Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 23 октября

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      Лига чемпионов результаты матчей 23 октября
      Лига чемпионов результаты матчей 23 октября

      Во вторник, 23 октября, состоялись первые матчи третьего тура Лиги чемпионов. Начинали тур матч АЕКа против "Баварии", а также противостояние "Янг Бойз" и "Валенсии".

      АЕК – Бавария 0:2
      Голы: Мартинес, 61, Левандовски, 63

      В этом матче за греческий клуб сыграл украинский защитник Дмитрий Чигринский. Но как следует помочь своей команде он не сумел. АЭК за две минуты пропустил дважды от "Баварии" и проиграл в итоге.– 

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      Видеообзор матча АЕК - Бавария

       

      Янг Бойз – Валенсия 1:1
      Голы: Оаро, 55 (пен) – Батшуаи, 26

      Видеообзор матча Янг Бойз – Валенсия

       

      Шахтер – Манчестер Сити 0:3
      Голы: Д. Силва, 30, Ляпорт, 35, Б. Силва, 70

      Читайте также: Шахтер – Манчестер Сити: видео голов матча

      Реал – Виктория 2:1
      Голы: Бензема, 11, Марселу, 55 – Грошовски, 79

      Хоффенхайм – Лион 3:3
      Голы: Крамарич, 33, 47, Джоелинтон, 90+2 – Траоре, 27, Ндомбеле, 59, Депай, 67

      Видеообзор матча Хоффенхайм – Лион

       

      Манчестер Юнайтед – Ювентус 0:1
      Гол: Дибала, 17

      Читайте также: "Ювентус" на выезде обыграл "Манчестер Юнайтед": видеообзор матча

      Аякс – Бенфика 1:0
      Гол: Мазрави, 90+2

      Рома – ЦСКА 3:0
      Голы: Джеко, 30, 43, Ундер, 50

      Читайте также: Росийського фаната ЦСКА зарезали перед матчем с "Ромой"

      Теги: Спорт Лига чемпионов Футбол
      Источник: 24 Канал
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