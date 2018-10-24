Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 23 октября
Во вторник, 23 октября, состоялись первые матчи третьего тура Лиги чемпионов. Начинали тур матч АЕКа против "Баварии", а также противостояние "Янг Бойз" и "Валенсии".
АЕК – Бавария 0:2
Голы: Мартинес, 61, Левандовски, 63
В этом матче за греческий клуб сыграл украинский защитник Дмитрий Чигринский. Но как следует помочь своей команде он не сумел. АЭК за две минуты пропустил дважды от "Баварии" и проиграл в итоге.–
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Видеообзор матча АЕК - Бавария
Янг Бойз – Валенсия 1:1
Голы: Оаро, 55 (пен) – Батшуаи, 26
Видеообзор матча Янг Бойз – Валенсия
Шахтер – Манчестер Сити 0:3
Голы: Д. Силва, 30, Ляпорт, 35, Б. Силва, 70
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Реал – Виктория 2:1
Голы: Бензема, 11, Марселу, 55 – Грошовски, 79
Хоффенхайм – Лион 3:3
Голы: Крамарич, 33, 47, Джоелинтон, 90+2 – Траоре, 27, Ндомбеле, 59, Депай, 67
Видеообзор матча Хоффенхайм – Лион
Манчестер Юнайтед – Ювентус 0:1
Гол: Дибала, 17
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Аякс – Бенфика 1:0
Гол: Мазрави, 90+2
Рома – ЦСКА 3:0
Голы: Джеко, 30, 43, Ундер, 50
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