Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 7 ноября
В среду, 7 ноября, было сыграно восемь матчей группового этапа Лиги чемпионов.
Валенсия – Янг Бойз 3:1
Голы: Мина, 14, 42, Солер, 56
Удаление: Саного, 76 (Янг Бойз)
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ЦСКА Москва – Рома 1:2
Голы: Сигурдссон, 50 – Манолас, 4, Пеллегрини, 59
Удаление: Магнуссон, 56 (ЦСКА)
Источник: 24 Канал
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