Лига чемпионов меняет прописку: финал главного турнира Европы могут провести в США
Финал Лиги чемпионов УЕФА – самого престижного турнира между европейскими клубами может состояться на территории США.
О такой перспективе заявил основатель группы мультимедийных коммуникаций в Испании Mediapro Хаум Роурес, пишет спортивное издание As.com.
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По его словам, УЕФА ведет переговоры о возможности проведения финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке.
Переговоры продолжаются. Рассматривается возможность проведения финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке,
– отметил медиамагнат.
Испанец объяснил, что таким образом организация поддерживает философию руководителей Ла-Лиги, которые заключили контракт о проведении матчей Примеры на территории стран Северной Америки.
Стоит отметить, что ранее президент УЕФА Александр Чеферин заверил, что до 2024 года матчи Лиги чемпионов будут проводиться в Европе.
Напомним, в июне стало известно, что Чемпионат мира по футболу в 2026 году будут принимать сразу три страны Северной Америки: США, Канада и Мексика.
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