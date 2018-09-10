Лига чемпионов меняет прописку: финал главного турнира Европы могут провести в США

Финал Лиги чемпионов УЕФА – самого престижного турнира между европейскими клубами может состояться на территории США.

О такой перспективе заявил основатель группы мультимедийных коммуникаций в Испании Mediapro Хаум Роурес, пишет спортивное издание As.com.

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По его словам, УЕФА ведет переговоры о возможности проведения финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке.

Переговоры продолжаются. Рассматривается возможность проведения финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке,

– отметил медиамагнат.

Испанец объяснил, что таким образом организация поддерживает философию руководителей Ла-Лиги, которые заключили контракт о проведении матчей Примеры на территории стран Северной Америки.

Las gestiones de la UEFA apuntan en esa dirección https://t.co/h8QWr57eQG — AS (@diarioas) 10 вересня 2018 р.

Стоит отметить, что ранее президент УЕФА Александр Чеферин заверил, что до 2024 года матчи Лиги чемпионов будут проводиться в Европе.

Напомним, в июне стало известно, что Чемпионат мира по футболу в 2026 году будут принимать сразу три страны Северной Америки: США, Канада и Мексика.

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