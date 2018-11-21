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      Лига наций 2020: с какими топ-сборными и когда будет играть Украина

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      Лига наций 2020: с какими топ-сборными и когда будет играть Украина

      После финального матча розыгрыша Лиги наций 2018 года, стали известны команды и даты следующего розыгрыша. В элитном раунде выступит и сборная Украины.

      Напомним, сборная Украины выиграла свою группу и попала в Лигу A, где среди возможных соперников – Швейцария, Португалия, Нидерланды, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Босния и Герцеговина, Дания и Швеция. Две из перечисленных команд и будут с Украиной в одной группе.

      Читайте также: Какие преимущества получила сборная Украины после победы в группе Лиги наций

      Что касается матчей розыгрыша Лиги наций, то они состоятся в 2020 году, после проведения Евро-2020. Всего запланировано шесть туров (сборная Украины проведет четыре матча в рамках Лиги наций, еще два тура – для товарищеских игр), говорится на сайте УЕФА ..

      1 тур: 3-5 сентября 2020 года
      2 тур: 6-8 сентября 2020 года
      3 тур: 8-10 октября 2020 года
      4 тур: 11-13 октября 2020 года
      5 тур: 12-14 ноября 2020 года
      6 тур: 15-17 ноября 2020 года

      Жеребьевка групп состоится в январе-феврале 2020 года. Финал Лиги наций состоится в июне 2021 года.

      Теги: Сборная Украины по футболу Лига наций Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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