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Лига наций: результаты второго игрового дня

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Лига наций: результаты второго дня
Лига наций: результаты второго дня / 1927.kiev.ua

В пятницу, 7 сентября, состоялось семь матчей нового футбольного турнира – Лиги наций.

Центральный матч состоялся в Италии, где местная команда принимала Польшу, однако победителя в этом противостоянии определить не смогли.

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В других матчах сборная Турции дома проиграла России. Минимальные победы одержали Сербия и Албания, а Румыния разошлась миром с Черногорией. Также Фареры обыграли Мальту, а Азербайджан сыграл в ничью с Косово.

Напомним, что 6 сентября сборная Украины стартовала с победы в поединке против Чехии на выезде – 2:1.

Все результаты второго игрового дня Лиги наций

Италия – Польша 1:1
Голы: Жоржинью, 78 (пенальти) – Зелински, 40

Турция – Россия 1:2
Голы: Азиз, 41 – Черышев, 13, Дзюба, 49

Литва – Сербия 0:1
Гол: Тадич, 38 (пенальти)

Албания – Израиль 1:0
Гол: Джака, 55

Румыния – Черногория 0:0

Азербайджан – Косово 0:0

Фарерские островы – Мальта 3:1
Голы: Эдмундссон, 31, Йонсен, 38, Ханссон, 52 – Мифсуд, 42

Смотрите также: Чехия – Украина: видео голов и моментов матча сборных

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Теги: Футбол Черногория Албания Косово Сербия Румыния Литва Лига наций Спорт
Источник: 24 Канал
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