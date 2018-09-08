Лига наций: результаты второго игрового дня
В пятницу, 7 сентября, состоялось семь матчей нового футбольного турнира – Лиги наций.
Центральный матч состоялся в Италии, где местная команда принимала Польшу, однако победителя в этом противостоянии определить не смогли.
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В других матчах сборная Турции дома проиграла России. Минимальные победы одержали Сербия и Албания, а Румыния разошлась миром с Черногорией. Также Фареры обыграли Мальту, а Азербайджан сыграл в ничью с Косово.
Напомним, что 6 сентября сборная Украины стартовала с победы в поединке против Чехии на выезде – 2:1.
Все результаты второго игрового дня Лиги наций
Италия – Польша 1:1
Голы: Жоржинью, 78 (пенальти) – Зелински, 40
Турция – Россия 1:2
Голы: Азиз, 41 – Черышев, 13, Дзюба, 49
Литва – Сербия 0:1
Гол: Тадич, 38 (пенальти)
Албания – Израиль 1:0
Гол: Джака, 55
Румыния – Черногория 0:0
Азербайджан – Косово 0:0
Фарерские островы – Мальта 3:1
Голы: Эдмундссон, 31, Йонсен, 38, Ханссон, 52 – Мифсуд, 42
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