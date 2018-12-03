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      Лига наций: результаты жеребьевки финала турнира

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      Лига наций УЕФА: результаты жеребьевки 03.12.2018

      В понедельник, 3 декабря, состоялась жеребьевка финального этапа Лиги наций. Четыре сборные, которые стали победителями в группах А – Нидерланды, Швейцария, Португалия и Англия узнали кто с кем сыграет.

      Согласно жребию, первой полуфинальной парой стала Португалия – Швейцария. Их матч запланирован на 5 июня. На следующий день сыграют Нидерланды – Англия.

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      Финал и матч за третье место состоится в один день – 9 июня.

      Все матчи будут проходить в Португалии на стадионах "Драгау" (Порто) и "Афонсу Энрикеш" (Гимараеш).

      Стоит отметить, что кроме трофея, четыре сборные будут соревноваться и за немалые призовые. Победитель получит 7,5 миллиона евро, финалист – 6,5 миллиона евро. Команда, которая займет третье место, заработает 5,5 миллиона евро, а неудачник турнира – 4,5 миллиона евро.

      Теги: Футбол Спорт Лига наций
      Источник: 24 Канал
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