Ловим в режиме ракетной засады, – летчик об уничтоженном российском истребителе Су-35
Россия лишилась очередного истребителя Су-35. Он в ночь на 22 мая был ликвидирован над Черным морем. Это не первая потеря такого самолета. Недавно в Брянской области также упал Су-35 вместе с еще 3 летательными аппаратами.
Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу о том, что Су-35 перед атакой заходил со стороны Черного моря. И в районе Железного Порта – где выход на материковую Украину, он был сбит ракетой. Туда можно достать из любого ракетного комплекса.
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Россияне уже обучены
Он пояснил, что украинские силы ловят российские самолеты в режиме ракетной засады. То есть, украинские зенитчики подтягивают ЗРК до самой границы с Россией или к линии фронта.
Они прикрываются чем только возможно, чтобы их не обнаружили. И включают системы только тогда, когда оккупанты приближаются к границе или линии фронта. Россияне тоже уже обучены. Тем более что под Енакиево украинские защитники валили Су-34,
– заметил летчик-инструктор.
Напомним, что Су-35 также упал под городом Клинцы в Брянской области, когда он прикрывал Су-34 и 2 вертолета Ми-8.
Роман Свитан рассказал об обстоятельствах очередного ликвидирования враждебного Су-35: смотрите видео
F-16 лучше
Су-35 – лучший самолет, который сейчас имеет Россия из серийных партий. Су-35 создан на базе Су-37.
С одной стороны отличный аппарат, он имеет сменный вектор тяги, далеко "видит", на нем стоят хорошие ракеты. Но он хуже, чем F-16 Block 50, 50/52, 60, 70/72. А также он нарывается на украинские системы ПВО. Особенно те новые, которые сейчас получаем от партнеров – NASAMS, SAMP/T, Patriot,
– отметил военный эксперт.
Мы будем ловить Су-35, пока они не прекратят подходить на максимальную дальность поражения до нашей границы или линии фронта – от 70 километров и дальше.
"А во время предстоящего контрнаступления будем поражать самолеты такими же ракетными комплексами. Поскольку мы пока не имеем F-16, прикрывать наступление наших войск будут комплексы с большой дальностью. И так же будут продолжать сбивать Су-35", - подчеркнул Роман Свитан.
Больше о ликвидировании Су-35 21 мая
- В Воздушных силах ВСУ сообщили про "отрицательный взлет" российского истребителя Су-35. Произошло это над Черным морем в территориальных водах Украины в Херсонской области.
- Также начальник прессслужбы в Силах обороны Херсона Дмитрий Плетенчук отметил, что российский Су-35, вероятно, должен был выпустить ракеты по Херсонщине.
- В течение мая произошел еще один мощный "самолетопад" - 13 мая вблизи города Клинцы Брянской области России. Тогда упали сразу 4 летательных аппарата: бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35 и 2 вертолета Ми-8. По предположению экспертов, россияне сами могли сбить свои самолеты из-за проблем с системой "свой – чужой".