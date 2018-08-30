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Лилия Ребрик рассказала забавную историю о старшей дочери

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Лилия Ребрик с дочкой
Лилия Ребрик с дочкой / Фото из соцсетей

Телеведущая Лилия Ребрик – счастливая мама 3-месячной Полины и 6-летней Дианы. Звезда рассказала забавную историю о праздновании дня рождения старшей дочери.

Сегодня, 30 августа, дочке Лилии Ребрик и Андрея Дикого исполнилось 6 лет. Девочка еще не пошла в школу, как уже начала сниматься в кино. И не только на съемочной площадке Диана Дикая ведет себя совсем по-взрослому. Лилия Ребрик рассказала, как она готовилась к празднованию дня рождения и приглашала своих друзей.

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"День рождения отмечаем в детском центре. Дочь туда пригласила родственников и подруг, друзей  из танцевального центра и своего партнера, из детского сада, потенциального бойфренда, просто "няшного" друга, как она его называет. А еще, гуляя на площадке, говорила детям: "У меня 30 августа день рождения, я приглашаю тебя". Потом родители подходили и говорили мне, что их Диана пригласила. Ну а я что? Конечно, если Диана пригласила, то ей виднее", – рассказала Лилия Ребрик Tochka.net.

 

Кроме этого, телеведущая рассказала трогательную историю о появлении в семье первенца. Диана, по словам Лилии Ребрик, стала абсолютным счастьем для нее и мужа.

"Когда она родилась, мы поняли, что счастье можно держать в руках, целовать его и укрывать одеялом. Что, оказывается, ты всю жизнь мечтал, когда твой дом превратится в склад кукол, лент, платьев, собачек, котиков... Что самый вкусный чай в мире – это чай, сделанный из песка, а ужин – сделанный из пластилина. Что если на секунду в доме стало тихо – значит твоя косметика уже не твоя. И самое главное, ты не понимаешь, как ты жил до этого? Как ты жил без этого?" – вспомнила Лилия Ребрик.

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 Канал
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