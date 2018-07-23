Линдсей Лохан отведала украинское традиционное блюдо: фото

Скандальная киноактриса и модель Линдсей Лохан, которая накануне заявила о желании покончить со своей прошлой жизнью и начать все заново, активно ведет свою социальную страницу в Instagram.

Так, в одном из Instagram-сториз Линдсей рассказала про блюда, которые попробовала.

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На одной из фотографий Линдсей показала свой ужин дома, в который входил традиционный украинский суп – борщ.



Фото из Instagram-сториза Линдсей Лохан



Фото из Instagram-сториза Линдсей Лохан

Напомним, Лохан заявила, что планирует усыновить ребенка из Турции. Вместе с тем она добавила, что не готова создать полноценную семью, но имеет желание начать жизнь с приемным ребенком.

Она добавила, что пока не посещает шумные вечеринки и нет никаких отношений, а все свое время старается проводить в компании друзей и родственников.