14:56
23 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
24°C 16°C
  • вторник
    24°C 18°C
  • среда
    28°C 19°C
  • четверг
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ждун Путина. Трамп – маленькая вареная макарошка
Вєсті Кремля
18:42, 21 июля
Вести.UA. Жир. Тимошенко и теория Эйнштейна. Ми-ми-мишный депутат
Вєсті.UA
19:15, 21 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Линдсей Лохан отведала украинское традиционное блюдо: фото

152 Читати новину українською
Линдсей Лохан
Линдсей Лохан / Фото из открытых источников

Скандальная киноактриса и модель Линдсей Лохан, которая накануне заявила о желании покончить со своей прошлой жизнью и начать все заново, активно ведет свою социальную страницу в Instagram.

Так, в одном из Instagram-сториз Линдсей рассказала про блюда, которые попробовала.

Читайте также: Леся Никитюк на ходу выпрыгнула из машины, чтобы станцевать: смешное видео

На одной из фотографий Линдсей показала свой ужин дома, в который входил традиционный украинский суп – борщ.

борщ
Фото из Instagram-сториза Линдсей Лохан

ліндсей лохан
Фото из Instagram-сториза Линдсей Лохан

Напомним, Лохан заявила, что планирует усыновить ребенка из Турции. Вместе с тем она добавила, что не готова создать полноценную семью, но имеет желание начать жизнь с приемным ребенком.

Она добавила, что пока не посещает шумные вечеринки и нет никаких отношений, а все свое время старается проводить в компании друзей и родственников.

Теги: LifeStyle Линдсей Лохан
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Усик заборгував нам бій на українській землі
сегодня, 12:01 Усик заборгував нам бій на українській землі
Богдан Яременко 1460
Топ-5 самых известных технофестов в Украине и мире
сегодня, 10:01 Топ-5 самых известных технофестов в Украине и мире
1199
Летом в Луганске ты пленник города, жары, обстоятельства и собственных желаний
сегодня, 08:46 Летом в Луганске ты пленник города, жары, обстоятельства и собственных желаний
Ольга Черненко 650
Главные новости 22 июля: 180 лет заключения для украинцев, звание Героя Украины для Усика
сегодня, 08:07 Главные новости 22 июля: 180 лет заключения для украинцев, звание Героя Украины для Усика
2874
Главные новости 22 июля: 180 лет заключения для украинцев, звание Героя Украины для Усика
22 июля, 22:17 Главные новости 22 июля: 180 лет заключения для украинцев, звание Героя Украины для Усика
424
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук