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      Ливерпуль – Арсенал: прогноз букмекеров

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      Ливерпуль - Арсенал: прогноз букмекеров
      Ливерпуль – Арсенал: прогноз букмекеров

      В чемпионате Англии набирает обороты Boxing Day. В субботу, 29 декабря, состоится топ-матч между "Ливерпулем" и "Арсеналом". Букмекеры оценили, смогут ли гости из Лондона нанести "мерсисайдцам" первое поражение в сезоне.

      "Ливерпуль" в чемпионате Англии уже выиграл 8 матчей подряд и уверенно лидирует в турнирной таблице. Прекрасная форма "мерсисайдцев" делает их фаворитами в матче с любой командой. Исключением не является противостояние с "канонирами".

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      "Фаворит спорт" дает на победу "Ливерпуля", который до сих пор не знает горечи поражений на внутренней арене, коэффициент 1.46, а "Пари Матч" – 1.47. Верят в то, что "Ливерпуль" продолжит свою победную серию и букмекерские конторы 1xbet и betfair. Они дают на победу хозяев центрального матча 20 тура АПЛ коэффициент 1.50.

      "Арсенал" несмотря на то, что он является последней командой, которая отбирала очки у подопечных Юргена Клоппа, считают андердогом в этом противостоянии. Победу подопечных Унаи Эмери "Фаворит спорт" оценивает коэффициентом 6,75. "Пари Матч" на победу "пушкарей" дает коэффициент 7.10. Такой же коэффициент на успех гостей из Лондона дает 1xbet. Betfair оценил победу "Арсенала" коэффициентом – 7.00.

      Букмекеры также сходятся на том, что матч скорее завершится ничьей, чем победой гостей. "Фаворит спорт" оценивает такой итог игры коэффициентом 4,65, а "Фаворит Спорт" – 4.70. 1xbet дает на ничью коэффициент 4.76, а betfair – 4.75.

      Напомним, что центральный матч 20-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" – "Арсенал" состоится в субботу, 29 декабря. Начало матча в 19.30.

      Теги: Футбол Спорт ФК Ливерпуль Арсенал
      Источник: 24 Канал
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