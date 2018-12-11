Ситуация в группе для "Ливерпуля" сложилась таким образом, что английской команде нужно только побеждать "Наполи", чтобы выходить в плей-офф Лиги чемпионов. При этом побеждать надо с разницей в два гола. "Наполи" в этом матче устроит и ничья, чтобы пройти дальше. В случае победы, они с группы выйдут с первого места. Букмекеры оценили шансы каждой из команд в этом противостоянии.

Стоит отметить, что именно "Ливерпуль" является фаворитом во встрече с "Наполи". Большинство букмекерских контор не сомневаются, что английская команда сможет победить. Так, в William Hill на победу "Ливерпуля" выставили коэффициент 1,61. В то время как на победу "Наполи" – 5,00. Итоговая ничья в этом противостоянии оценена в 4,33.

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Не очень сомневаются в победе "Ливерпуля" и в PariMatch. Их эксперты оценили шансы английской команды на победу коэффициентом 1,64. Победа "Наполи" же получила 4,90. Ничья – 4,50.

Самый высокий коэффициент на победу "Ливерпуля" выставили в "Фаворит спорт" – 1,65. Они же оценили шансы "Наполи" в 5,00. При этом здесь самый низкий из предложенных коэффициентов на ничью – лишь 4,15.

Самый высокий коэффициент на победу "Наполи" же выставили в Marathon bet – 5,25. Относительно победы хозяев поля, то здесь коэффициент 1,63. Ничья – 4,50.

Напомним, матч "Ливерпуль" – "Наполи" состоится во вторник, 11 декабря. Начало матча в 22:00. Видео голов и обзор – на сайте 24 Канала.