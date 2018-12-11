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На 34 минуте египтянин Мохамед Салах отклеился от защитника "Наполи" и с острого угла обыграл Оспину.

В матче между английским "Ливерпулем" и итальянским "Наполи" хозяева вышли вперед.

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