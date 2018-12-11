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      Салах вывел "Ливерпуль" вперед в матче с "Наполи": видео гола

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      Ливерпуль – Наполи: видео голов, обзор матча
      Ливерпуль – Наполи видео голов

      В матче между английским "Ливерпулем" и итальянским "Наполи" хозяева вышли вперед.

      На 34 минуте египтянин Мохамед Салах отклеился от защитника "Наполи" и с острого угла обыграл Оспину.

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      Ливерпуль – Наполи– 1:0
      Голы: Салах, 34

       

      Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов ФК Ливерпуль Наполи
      Источник: 24 канал
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