Салах вывел "Ливерпуль" вперед в матче с "Наполи": видео гола
В матче между английским "Ливерпулем" и итальянским "Наполи" хозяева вышли вперед.
На 34 минуте египтянин Мохамед Салах отклеился от защитника "Наполи" и с острого угла обыграл Оспину.
Читайте также: Украинец Селезнев подписал предварительный контракт с новым клубом
Ливерпуль – Наполи– 1:0
Голы: Салах, 34
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Велогонщик Марк Кавендиш одержал вторую победу в сезоне6 февраля 2013 , 01:28
Хоккей: Юси Йокинен перешел в "Питтсбург"4 апреля 2013 , 09:46
Ультрас "Динамо" не поддерживают на выборах одну политическую силу26 сентября 2014 , 14:16
У "Черноморца" долги перед футболистами27 сентября 2014 , 13:34