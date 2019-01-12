"Ливерпуль" укрепил лидерство в АПЛ, переиграв "Брайтон"
"Ливерпуль" экономит силы, но возвращается на победную тропу. Лидеру английской премьер-лиги хватило единственного гола чтобы взять три очка на поле "Брайтона".
Победу "Ливерпулю" принес гол с пенальти.
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Это был точный удар Мохаммеда Саллаха. К слову, это четырнадцатый гол египтянина в чемпионате.
Салах делит первую строчку бомбардирской гонки с Кейном и Обамеянгом.
Источник: 24 Канал
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