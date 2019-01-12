"Ливерпуль" укрепил лидерство в АПЛ, переиграв "Брайтон"

"Ливерпуль" экономит силы, но возвращается на победную тропу. Лидеру английской премьер-лиги хватило единственного гола чтобы взять три очка на поле "Брайтона".

Победу "Ливерпулю" принес гол с пенальти.

Читайте также: Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекеров на матч АПЛ

Это был точный удар Мохаммеда Саллаха. К слову, это четырнадцатый гол египтянина в чемпионате.

88' - Salah nearly adds a second, after great work from Robertson. Our left-back finds Mo with space but his shot goes just wide.



[0-1]#BHALIV pic.twitter.com/F9wIsAbfJJ — Liverpool FC (@LFC) 12 січня 2019 р.

Салах делит первую строчку бомбардирской гонки с Кейном и Обамеянгом.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram