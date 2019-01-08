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      "Ливерпуль" впервые за 8 лет покинул Кубок Англии на стадии 1/32 финала

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      Велверхэмптон – Ливерпуль результат
      Велверхэмптон – Ливерпуль результат / Getty Images

      В матче 1/32 финала Кубка Англии "Вулверхэмптон" дома победил "Ливерпуль" и вышел в следующий раунд.

      Вулверхэмптон – Ливерпуль 2:1
      Голы: Хименес, 38, Невеш, 55 – Ориги, 51

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      Хозяева ошеломили звездных "мерсисайдцев" на 38-й минуте и открыли счет в матче. Во втором тайме Девок Ориги сравнял счет, но "волки" снова сумели выйти вперед благодаря точному удару Рубена Невеша.

      Это первый случай с 2011 года, когда "мерсисайдцы" покидают соревнования на таком раннем этапе. 8 лет назад "Ливерпуль" проиграл "Манчестер Юнайтед" (0:1) в третьем раунде Кубка и тоже вылетел из турнира.

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      Теги: Футбол Спорт ФК Ливерпуль Манчестер Юнайтед
      Источник: 24 Канал
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