"Ливерпуль" впервые за 8 лет покинул Кубок Англии на стадии 1/32 финала
В матче 1/32 финала Кубка Англии "Вулверхэмптон" дома победил "Ливерпуль" и вышел в следующий раунд.
Вулверхэмптон – Ливерпуль 2:1
Голы: Хименес, 38, Невеш, 55 – Ориги, 51
Читайте также: "Реал" повторил свой худший результат в XXI веке
Хозяева ошеломили звездных "мерсисайдцев" на 38-й минуте и открыли счет в матче. Во втором тайме Девок Ориги сравнял счет, но "волки" снова сумели выйти вперед благодаря точному удару Рубена Невеша.
Это первый случай с 2011 года, когда "мерсисайдцы" покидают соревнования на таком раннем этапе. 8 лет назад "Ливерпуль" проиграл "Манчестер Юнайтед" (0:1) в третьем раунде Кубка и тоже вылетел из турнира.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта 2018 , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая 2018 , 06:50
Формула-1: Нюрбургринг погасит 254 млн евро долгов перед FOM3 августа 2012 , 20:01
Евробаскет-2017: Украина и Литва определили победителя матча5 сентября 2017 , 17:44
Роналду продвинулся в иерархии снайперов "Реала"31 октября 2013 , 09:18
Игроки "Говерлы" отправили в ФФУ жалобу на клуб29 июля 2014 , 11:48