Люди умирают не из-за изношенности организма, – ученые

Настоящая причина смерти человека связана не с изношенностью организма. Человек стареет и умирает из-за серьезных ухудшений, связанных с процессом переработки клетками собственных компонентов.

К такому выводу пришли ученые Ланкастерского университета, Университетского колледжа Лондона и Колледжа Квин Мэри, передает EurekAlert!.

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Во время опытов ученые выяснили, что у круглых червей происходит старение из-за работы нежелательных генов. По их мнению, такой же механизм присутствует и у людей.

Биологические процессы, которые являются нормой для молодого развивающегося организма, продолжают происходить и в более позднем возрасте, тем самым нарушая гомеостаз организма.

Настоящая причина смерти человека связана с процессом переработки клетками собственных компонентов

Результатом этого становятся такие заболевания, как деменция, рак, нарушения работы сердечно-сосудистой системы и хроническая обструктивная болезнь легких.

Ученые проанализировали признаки старения у нематод (круглых червей) Caenorhabditis elegans, лабораторные штаммы которых живут 2-3 недели. В результате эксперимента выяснилось, что одну из основных ролей играют гены, которые кодируют белки, участвующие в процессе аутофагии.

К слову, британские ученые разработали соединения, которые могут остановить процесс старения человеческих клеток.

Что такое гомеостаз? Это состояние динамического равновесия среды, в котором происходят биологические процессы. Оно поддерживается непрерывной работой систем органов кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения и др, выделением в кровь биологически активных химических веществ, обеспечивающих взаимодействие клеток и органов.

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