Людмила Ляшенко приносит Украине очередную бронзу на Паралимпиаде-2018

На Паралимпийских играх 2018 в южнокорейском Пхенчхан в четвертый день соревнований, 13 марта, сборная Украины продолжает завоевывать награды.

После чемпионского выступления 18-летнего Тараса Радя в биатлоне, наступила очередь женщин.

Однако повторить золотое достижения не удалось. Лучшей из украинок стала Людмила Ляшенко. Она финишировала в итоге третьей и завоевала бронзовую награду. Сразу за ней финишировала Ирина Буй.

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Стоит отметить, что Юлия Батенко-Бауман сошла с дистанции. Во время второй стрельбы она допустила несколько промахов, и уже потеряла возможность побороться за награды. Поэтому чтобы поберечь силы перед будущими стартами, девушка решила покинуть гонку.

Для Людмилы Ляшенко это уже вторая награда на Паралимпиаде-2018. До этого она завоевала бронзовую медаль в лыжных гонках среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Копилка сборной Украины теперь насчитывает 11 наград: 4 золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей.