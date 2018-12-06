Ломаченко и Педраса провели дуэль взглядов: видео
Украинский чемпион мира по версии WBА Василий Ломаченко и его соперник обладатель пояса WBO Хосе Педраса из Пуэрто-Рико провели дуэль взглядов.
Оба боксера сохраняли улыбку на лицах, однако именно Педраса первым отвел свой взгляд.
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Напомним, что бой Ломаченко-Педраса состоится 8 декабря на ринге малой арены комплекса Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).
Источник: 24 Канал
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