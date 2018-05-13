Видео боя Ломаченко – Линарес
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинский боксер Василий Ломаченко сражался против чемпиона мира по версии WBA в легком весе венесуэльца Хорхе Линареса. И победил в 10 раунде техническим нокаутом.
Ломаченко победил Линареса и стал новым чемпионом мира WBA в легком весе. Он также установил новый рекорд – стал чемпионом в трех весовых категориях за 12 боев.
Читайте также: Ломаченко победил Линареса и стал чемпионом WBA в легком весе
Чтобы победить Линареса, Ломаченко понадобилось 10 раундов. В шестом из них он побывал в нокдауне. Зато в десятом сам отправил соперника в нокдаун, после которого венесуелец не сумел продолжить поединок.
Видео боя Ломаченко – Линарес
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Зимняя Олимпиада-2018: расписание соревнований8 февраля , 16:02
Накипело: какие области Украины готовы выйти на Майдан28 ноября 2017 , 20:01
Захваченный в плен диверсант был в форме российской армии: в штабе АТО показали видео21 января , 13:37
Умер первый украинский космонавт Леонид Каденюк31 января , 11:28
Захват почты в Харькове: неизвестный отпускает людей30 декабря 2017 , 18:35