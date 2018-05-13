21:24
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Видео боя Ломаченко – Линарес

70887 Читати новину українською
Видео бокса Ломаченко – Линарес
Видео бокса Ломаченко – Линарес

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинский боксер Василий Ломаченко сражался против чемпиона мира по версии WBA в легком весе венесуэльца Хорхе Линареса. И победил в 10 раунде техническим нокаутом.

Ломаченко победил Линареса и стал новым чемпионом мира WBA в легком весе. Он также установил новый рекорд – стал чемпионом в трех весовых категориях за 12 боев.

Читайте также: Ломаченко победил Линареса и стал чемпионом WBA в легком весе

Чтобы победить Линареса, Ломаченко понадобилось 10 раундов. В шестом из них он побывал в нокдауне. Зато в десятом сам отправил соперника в нокдаун, после которого венесуелец не сумел продолжить поединок.

Видео боя Ломаченко – Линарес

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

Теги: Новости спорта Василий Ломаченко Ломаченко – Линарес Бокс
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сегодня, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 260
Україну чекають пожежі
сегодня, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 445
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сегодня, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1266
Как провести в парламент большинство представителей общества, а не олигархов
сегодня, 15:00 Как провести в парламент большинство представителей общества, а не олигархов
Єгор Соболєв 217
Сколько детей у знаменитостей? Тест
сегодня, 14:07 Сколько детей у знаменитостей? Тест
203
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Зимняя Олимпиада-2018: расписание соревнований
 8 февраля , 16:02
Накипело: какие области Украины готовы выйти на Майдан
 28 ноября 2017 , 20:01
Захваченный в плен диверсант был в форме российской армии: в штабе АТО показали видео
 21 января , 13:37
Умер первый украинский космонавт Леонид Каденюк
 31 января , 11:28
Захват почты в Харькове: неизвестный отпускает людей
 30 декабря 2017 , 18:35
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук