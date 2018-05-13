Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинский боксер Василий Ломаченко сражался против чемпиона мира по версии WBA в легком весе венесуэльца Хорхе Линареса. И победил в 10 раунде техническим нокаутом.

Ломаченко победил Линареса и стал новым чемпионом мира WBA в легком весе. Он также установил новый рекорд – стал чемпионом в трех весовых категориях за 12 боев.

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Чтобы победить Линареса, Ломаченко понадобилось 10 раундов. В шестом из них он побывал в нокдауне. Зато в десятом сам отправил соперника в нокдаун, после которого венесуелец не сумел продолжить поединок.

Видео боя Ломаченко – Линарес

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