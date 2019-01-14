Ломаченко может провести бой против чемпиона мира по версии WBC

Президент Top Rank Тодд ду Буэ рассказал, что украинский чемпион по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко может в конце года встретиться с чемпионом мира по версии WBC во втором полулегком весе Мигелем Берчельтом, или Франциско Варгасом.

В комментарии ESPN он заявил, что победитель потенциального матча-реванша между Берчельтом и Варгасом до конца года будет в очереди или сразится с действующим чемпионом WBA Василием Ломаченко.

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Варгас не выходил в ринг после того, как 12 апреля 2018 года победил Рода Салку. В первом поединке между Берчельтом и Варгасом именно первому удалось победить техническим нокаутом и завоевать титул чемпиона мира по версии WBC во втором полулегком весе.

"Берчельт проявил интерес к бою против Ломаченко, и я думаю, что победитель этой битвы встретится с ним позже в этом году", – сказал президент Top Rank.

Напомним, что промоутер Василия Ломаченко (12-1, 9 КО) Боб Арум сообщил дату возвращения чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO в ринг.