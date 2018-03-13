Ломаченко начал подготовку к бою с Линаресом: видео
Чемпион мира по версии WBO Василий Ломаченко вернулся в США, где начал подготовку к своему следующему бою.
Об этом украинский боксер сообщил на своей странице в Twitter, опубликовав видео с фрагментом разминки.
"Назад в США и обратно к работе. В ожидании следующего боя", – подписал видео Василий Ломаченко.
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Как известно, Василий Ломаченко выйдет в ринге 12 мая против чемпиона мира в полулегком, второй легкой и легкой весовой категории Хорхе Линареса. Бой состоится в Нью-Йорке.
Источник: 24 Канал
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