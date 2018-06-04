Ломаченко назвал имя своего будущего соперника

Украинский боксер Василий Ломаченко (11-1, 9 КО), который недавно перенес операцию на плече, пока не готов выйти на ринг. Однако назвал имя соперника с которым готов выйти на бой.

Напомним, Ломаченко перенес операцию на плече и до конца октября не сможет проводить тренировки. Поэтому на ринг боксер вернется не раньше декабря 2018 года.

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Что касается возможного соперника, то Ломаченко хочет выйти против мексиканца Раймундо Бельтран (35-7-1, 21 КО), который является обладателем пояса WBO в легком весе, а не Майки Гарсия (37-0, 30 КО).

"После такого периода вне ринга было бы глупо сразу же провести поединок с Гарсией. Я хотел бы бой против кого-то вроде Бельтрана, с ним будет проще, чем с Майки. Хотя я так же заинтересован в бою с Гарсией. Этот поединок состоится, это всего лишь вопрос времени", – заявил Ломаченко в комментарии Los Angeles Times.

Стоит добавить, что в случае боя Ломаченко с Бельтраном это будет поединок за объединение поясов WBO i WBA в легком весе.