Ломаченко официально подтвердил имя соперника и дату следующего боя
Украинский боксер Василий Ломаченко официально определился с кем проведет следующий поединок. Им станет венесуэльский боксер-профессионал Хорхе Линарес.
Соответствующая информация обнародована на странице Ломаченко в соцсети.
Читайте также: Это тот скальп, который мне нужен, – Ломаченко жестко прокомментировал следующий бой
Бой запланирован на 12 мая 2018 года.
Стоит добавить, что Хорхе Линарес – чемпион мира в полулегком, втором легком и легкой весовой категориях.
По предварительной информации, бой состоится в Нью-Йорке.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии