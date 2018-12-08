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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Ломаченко – Педраса: где смотреть онлайн боксерский поединок

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      Ломаченко – Педраса: где смотреть онлайн
      Ломаченко – Педраса: где смотреть онлайн боксерский поединок

      В ночь с 8 на 9 декабря в Нью-Йорке состоится бой между украинцем Василием Ломаченко и Хосе Педрасой. Это будет объединительный бой, а на кону будут стоять чемпионские пояса по версиям WBA и The Ring украинца и титул чемпиона WBO, которым обладает Педраса.

      Бой пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Его в Украине покажет телеканал "Интер". Начало программы "Большой бокс", в рамках которой состоится прямая трансляция из США – в 05:00.

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      Онлайн-трансляция боя Ломаченко – Педраса состоится на сайте 24 канала. Начало трансляции – незадолго до начала самого поединка (после 5:00)

      Теги: Спорт Василий Ломаченко Бокс Ломаченко – Педраса
      Источник: 24 Канал
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