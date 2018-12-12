Ломаченко рассказал, с кем хочет провести следующий бой

Обладатель чемпионского пояса по версии WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко рассказал, с кем планирует сражаться в 2019 году.

В частности, Ломаченко заявил, что его цель на следующий год – объединить все титулы в легком весе и драться с теми бойцами, которые слишком много болтают.

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Украинца интересует до сих пор непобедимый американец Джервонта Дэвис. В то же время пока неизвестно, в какой категории может произойти этот бой – в легкой или второй полулегкой (до 59 кг).

"Все это обсуждается. Мне на самом деле это не так важно. Нужно посмотреть, какие будут варианты, предложения. Есть еще и чемпион WBC (в весе до 59 кг) Мигель Берчельт, он также говорит о переходе в легкий вес. Так что он тоже один из вариантов", – заявил Ломаченко в интервью BoxingTalk.

Напомним, что Ломаченко победил Педрасу единогласным решением судей – 117:109, 117:109, 119:107 и объединил пояса чемпиона мира в легком весе в двух версиях – WBA и WBO.

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