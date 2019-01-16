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      Ломаченко сделали предложение о бое с манчестерским "миллионером"

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      Британец является претендентом на титул чемпиона WBA
      Британец является претендентом на титул чемпиона WBA / boxingscene.com

      Британский боксер Энтони Кролла по прозвищу "Миллион долларов" сообщил, что команде украинского чемпиона по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко было сделано предложение о бое. Ожидается, что поединок состоится летом.

      32-летний британец уверен, что ему удастся шокировать чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO.

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      "Я не питаю иллюзий, насколько это тяжелый бой (против Ломаченко, – Спорт24.). Я уверен, что смогу удивить мир, я найду способ. Ломаченко очень талантливый, но посмотрим, что произойдет. Он сам выбирает свой путь, но, надеюсь, мы будем драться", – цитирует боксера The Sun.

      Британец, который на профессиональном ринге проиграл 6 боев, напомнил, что является претендентом на титул чемпиона WBA в легком весе.

      "На данный момент, я знаю, что Ломаченко и его команде было сделано предложение о бое, надеюсь, это произойдет. Думаю, если он будет драться в Великобритании, то это должен быть я или Люк Кэмпбелл. У меня есть преимущество, как у претендента на его титул", – резюмировал Кролла.

      Напомним, что промоутер украинца Боб Арум сообщил, что хочет летом провести бой Ломаченко с Кролла. Но перед этим украинец стремится завоевать еще один титул.

      Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко
      Источник: 24 Канал
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