Ломаченко в 2019 году проведет как минимум три поединка

Украинский боксер Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) в 2019 году планирует чаще радовать болельщиков своими поединками.

Об этом сообщил Эгис Климас – менеджер украинского чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко.

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На данный момент мы не ведем переговоров о переходе в средний вес. Наша задача – доминировать в легком весе. Следующим боем Ломаченко будет или еще один объединительный поединок, или встреча с обязательным претендентом, которым сейчас является Энтони Кролла. Думаю, в следующем году украинец проведет минимум три поединка,

– сказал Климас.

Напомним, что Ломаченко победил Педрасу единогласным решением судей – 117:109, 117:109, 119:107 и объединил пояса чемпиона мира в легком весе в двух версиях – WBA и WBO.

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