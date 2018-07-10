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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Ломаченко заявил о возвращении на ринг: известна дата боя

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко

Украинский боксер Василий Ломаченко (11-1, 9 КО), являющийся чемпионом мира по версии WBA в легком весе, рассказал о сроках возвращения после травмы плеча.

Об этом он написал на своей странице в Instagram под видео, на котором проводит бой с тенью.

Ну что, я возвращаюсь в бой 25 августа. Как думаете, кто мой следующий соперник? - написал украинский боксер.

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Ранее промоутер Ломаченко Боб Арум в конце года собирался устроить украинцу бой против победителя поединка Рэя Бельтрана и Романа Андреева, который должен состояться как раз 25 августа.

Вероятно, что в результате переговоров Андреев все-таки пошел на уступки, и соперником Ломаченко станет Раймундо Бельтран.

Напомним, за последние месяцы о желании встретиться с Ломаченко неоднократно говорил чемпион мира в легком весе Майки Гарсия (38-0, 30 КО).

Теги: Новости спорта Василий Ломаченко Бокс
Источник: 24 Канал
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