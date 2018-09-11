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Луценко заверил, что следователи не прослушивали журналистку Седлецкую

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Луценко заявил, что следователи не прослушивали Седлецкую
Луценко заявил, что следователи не прослушивали Седлецкую / 24 канал

Следствие по делу о разглашении тайны досудебного расследования директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником не прослушивало журналистку программы "Схемы" Наталью Седлецкую и других журналистов до решения суда о доступе к их телефонам.

Об этом генпрокурор Юрий Луценко заявил в интервью "Цензор. НЕТ".

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По его словам, следствие запросило доступ к телефону Седлецкой, чтобы определить дату встречи с Сытником, на которой тот зачитал журналистам материалы прокурору Константину Кулику, в частности расшифровку разговоров его гражданской жены. При этом, по словам генпрокурора, мобильному оператору необходимо использовать 14 параметров, в том числе иметь доступ к звонкам и сообщениям.

"Я утверждаю, что в рамках этого судебного решения мы просим от "Киевстара" только одно: время пребывания в конкретной "соте". В течение 17 месяцев. Где за это время были журналисты, кроме этого места, – нас не интересует", – отметил Луценко.

Я также категорически отрицаю, что мы уже кого-то слушали, а сейчас якобы лишь хотим легализовать. Следствие не интересует ничего из их журналистской деятельности, только дата пребывания в помещении, где произошло разглашение негласных следственных действий,
– добавил генпрокурор.

К слову, накануне Парламентская ассамблея Совета Европы призвала украинские власти обеспечить соблюдение прав журналистки Натальи Седлецкой на конфиденциальность источников.

КАК РАЗВОРАЧИВАЛСЯ СКАНДАЛ ВОКРУГ ГПУ И ЖУРНАЛИСТКИ СЕДЛЕЦКОЙ:
Теги: Расследования Новости Украины Новости политики Юрий Луценко НАБУ Артем Сытник ГПУ Наталья Седлецкая СМИ журналисты
Источник: 24 Канал
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