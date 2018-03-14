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Лучше есть мясо: диетологи опровергли пользу вегетарианского фаст-фуда

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Лучше есть мясо: диетологи опровергли пользу вегетарианского фаст-фуда
Лучше есть мясо: диетологи опровергли пользу вегетарианского фаст-фуда / 24 Канал

Диетологи опровергли пользу вегетарианских блюд в ресторанах быстрого питания.

Известный диетолог Пол Солтер, основатель программы Fit In Your Dress, утверждает, что вегетарианский фаст-фуд не лучше мяса. Также, он подсчитал, что в большинстве случаев блюда в вегетарианских закусочных содержат больше калорий и натрия, чем мясные блюда, говорится в издании Independent.

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По его мнению, причина заключается в том, что рестораны быстрого питания на пике роста популярности вегетарианства стремятся открыть специализированные учреждения и предоставить клиентам возможность выбора. Впрочем, их финансовых ресурсов недостаточно для того, чтобы следовать всем правилам вегетарианства и часто продукты, которые они используют для замены мяса, очень низкого качества.

Так, диетологи проанализировали состав вегетарианского буррито от популярной сети ресторанов Chipotle. В него входит коричневый рис, овощи, черные бобы и салат латук – с этими ингредиентами он содержит 370 калорий, однако некоторые фаст-фуды добавляют в блюдо гуакамоле и сыр, чтобы увеличить его вес и усилить вкус. Соответственно, калорийность буррито возрастает до 600, а это больше, чем в обычном гамбургере.

"Тофу – отличный источник белка, но когда вы добавляете к нему, например, сыр для усиления вкуса, калорийность блюда возрастает в разы", – говорит Солтер.

Он также добавил, что знаком со многими веганами с лишним весом, которые считают, что питаются правильно.

"Это происходит главным образом потому, что они потребляют много химических веществ, которые добавлены в веганские блюда в фаст-фудах", – заключает диетолог.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание Советы
Источник: 24 Канал
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