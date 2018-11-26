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      Лучше отказаться: специалисты назвали самые опасные напитки, которые люди употребляют ежедневно

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      Які напої найшкідливіші
      Які напої найшкідливіші / fitnessconnect.com.ua

      Большинство этих напитков ежедневно употребляет огромное количество людей, но это отнюдь не делает их полезными. Медики советуют полностью отказаться от них.

      Об этом сообщает ukrhealth.

      Читайте также: Какой алкогольный напиток можно считать лекарством: выводы специалистов

      В частности, эксперты в области здорового питания не рекомендуют пить очень горячие чай и кофе (а также бульоны, глинтвейны и другие виды питья). Следствием такой привычки может стать развитие систематического воспалительного процесса в слизистой пищевода. На фоне подобного воспаления может легко возникнуть рак.

      Не варто пити занадто гарячі напої

      Не стоит пить слишком горячие напитки

      Холодные напитки (например, различные коктейли на основе мороженого). По словам специалистов, крайне холодные температуры травмируют слизистую пищевода и не менее опасны в плане последствий, чем горячие напитки.

      Вошла в черный список вредных напитков и газировка. Ученые из университета имени Бен-Гуриона пришли к выводу о том, что сладкие газированные напитки наносят вред практически всем системам и органам. Шипучие напитки оказываются токсичными для кишечных бактерий и тем самым оказывают негативное влияние на человеческий организм в целом.

      Газированные напитки вредят вашему здроровью

      Энергетические напитки приносят организму больше вреда, чем пользы – их свойство восполнять энергию ученые считают иллюзией. Энергетические напитки стимулируют организм к более активной выработке своей же собственной энергии, что значительно истощает его ресурсы, увеличивает нагрузку на сердце.

      Пакетированные фруктовые соки. Производство этих соков такое, что после всех манипуляций в напитке практически не остается витаминов и минеральных веществ. Пакетированные соки могут содержать чрезмерное количество сахара.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Диеты Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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