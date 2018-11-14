Лучшие спортсмены месяца получили награды от НОК Украины

Президент национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка вручил награды лучшим спортсменам страны в октябре.

В августе награду получил чемпион мира и двукратный чемпион Европы по плаванию Михаил Романчук. Также отметили наставника пловца Петра Нагорного.

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В октябре награда досталась борчихе Алле Черкасовой, которая выиграла золото чемпионата мира в категории до 68 кг. Ее тренирует Алексей Мельник.

Со своей стороны, лауреаты отметили важность подобных наград на пути к достижению спортивных вершин и поблагодарили за поддержку и внимание Олимпийский комитет. Наши спортивные герои подчеркнули, что главной задачей на сегодня являются Игры Олимпиады в Токио-2020 и все свои ближайшие планы спортсмены связывают именно с ними.

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