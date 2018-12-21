Самые успешные спортсмены-украинцы в 2018 году: от олимпийских чемпионов до мировых чемпионок

В 2018 году было много спортивных событий, где на пьедесталы поднимались украинские спортсмены и звучал гимн Украины. Предлагаем вспомнить наиболее выдающихся украинских спортсменов. Некоторые из них вполне ожидаемо становились чемпионами, а остальные – довольно неожиданно.

Рейтинг спортсменов составлен в алфавитном порядке, а не по важности их наград. Ведь каждая их победа важна для Украины.

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Александр Абраменко

Вид спорта: лыжная акробатика

За что: за единственное олимпийское золото Украины на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхеньчхане. 18 февраля за прыжок Back Full – Full – Full Double Александр Абраменко получил 128,51 баллов и опередил всех соперников. Это принесло ему (и всей Украине) золотую медаль. Она так и осталась единственной наградой высшей пробы для Украины на этой зимней Олимпиаде.

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Дарья Билодид

Вид спорта: дзюдо (весовая категория до 48 килограммов)

За что: за звание чемпионки мира по дзюдо в возрасте 17 лет (на момент завоевания золота украинке исполнилось 17 лет и 345 дней). 20 сентября она завоевала "золото" чемпионата мира по дзюдо на татами в азербайджанском Баку в весовой категории до 48 килограммов. В конце второй минуты финала украинка сумела провести бросок по оценке иппон – это досрочная победа. Следовательно, 17-летняя украинская дзюдоистка стала самой молодой чемпионкой мира в истории дзюдо. И установила уникальное достижение.

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А уже в конце 2018 года Билодид возглавила мировой рейтинг лучших дзюдоистов мира в весовой категории до 48 килограммов.

Олег Верняев

Вид спорта: спортивная гимнастика

За что: за серебряную медаль в упражнениях на брусьях на Чемпионате мира в Дохе (Катар). Прекрасно исполнив в финале свою комбинацию с базой 6,7 на оценку 15,591, наш спортсмен уступил лишь действующему чемпиону – китайцу Цзоу Цзинюаню (16,433), который защитил свой титул. Эта медаль стала единственной для сборной Украины. Отметим, что это четвертая награда мирового сорта в коллекции Верняева, который также имеет золото Наньнина-2014 и серебряные медали Глазго-2015 и Монреаля-2017.

Также в 2018 году Верняев выиграл "золото" и "серебро" на Кубке мира по спортивной гимнастике в венгерском городе Сомбатхей.

Стоит добавить, что Олег Верняев перед турниром пропустил несколько месяцев тренировок и не участвовал в соревнованиях из-за травмы, операции и непростого процесса восстановления после них. В частности, из-за травмы он был вынужден пропустить чемпионат Европы-2018.

Александр Гвоздик

Вид спорта: бокс

За что: за титул чемпиона мира по боксу по версии WBC в полутяжелом весе. В ночь на 2 декабря он победил канадца Адониса Стивенсона, отправив последнего в нокаут. После боя Стивенсон попал в реанимацию и впал в кому.

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Гвоздик стал четвертым действующим чемпионом мира по боксу среди украинцев. О трех других – ниже.

Андрей Говоров

Вид спорта: плавание

За что: за новый мировой рекорд в 50-метровке баттерфляем. 1 июля на соревнованиях в Италии Говоров одолел эту дистанцию за 22,27 секунды. Это позволило ему на 0,16 секунды побить мировой рекорд, который оставался неизменным с 2009-го.

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А уже впоследствии на Чемпионате Европы Андрей Говоров победил в этой дисциплине и выиграл "золото". После этого он победил на дебютном этапе Кубка мира в российской Казани.

Артем Далакян

Вид спорта: бокс

За что: за титул чемпиона мира в легчайшем весе по версии WBA. Его он получил 24 февраля 2018 года в США в бою против Брайана Вилория. А затем дважды защитил в Украине: 17 июня в бою против Сиричаи Тайен и 15 декабря – против Грегорио Леброна. При этом обе победы Далакян получил досрочно.

Юлия Джима

Вид спорта: биатлон

За что: за победу в индивидуальной гонке в словенской Поклюке 6 декабря 2018 года. Украинка сумела пройти гонку за 43:06.6, не допустив ни одной ошибки на огневом рубеже.

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В сезоне 2017-2018 сборная Украины не радовала результатами в биатлоне – всего семь медалей (две серебряные и пять бронзовых). Особых надежд на новый сезон тоже не было. И уже на первом этапе в Поклюке сборная Украины получила золотую медаль. Так что, не все еще потеряно в украинском биатлоне?

Марьян Закальницкий

Вид спорта: спортивная ходьба (легкая атлетика)

За что: за победу в спортивной ходьбе на 50 километров на чемпионате Европы в Берлине. 23-летний украинский спортсмен прошел дистанцию за 3 часа 46 минут и 32 секунды, опередив ближайшего соперника – словака Матея Тота – на 55 секунд.

Отметим, что эта медаль стала первой на чемпионате Европы-2018 по легкой атлетике для сборной Украины.

Елена Костевич

Вид спорта: спортивная стрельба

За что: Елена Костевич завоевала золотую медаль чемпионата мира по спортивной стрельбе. Костевич набрала 37 баллов и стала лучшей в стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров. В финале Елена показала одинаковую сумму с россиянкой Виталиной Бацарашкиной – по 37 очков. В дополнительных сериях украинка с результатом 4+4+3 вырвала победу у россиянки (4+4+2).

Отметим, что эта медаль помогла украинке завоевать лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио.

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Кроме личного золота, Елена Костевич и Олег Омельчук стали бронзовыми призерами в олимпийской дисциплине – стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров в миксте.

Василий Ломаченко

Вид спорта: бокс

За что: за титулы чемпиона мира по версии WBA и WBO в легком весе. Первый титул выиграл 12 мая у венесуэльца Хорхе Линареса. При этом отправил соперника в нокаут с травмированным плечом. А уже 8 декабря защитил этот титул и выиграл звание чемпиона WBO в легком весе у пуэрториканца Хосе Педраса, объединив два чемпионских пояса.

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Мария Музычук

Вид спорта: шахматы

За что: за командное серебро и личное золото на Шахматной Олимпиаде в грузинском Батуми. А также бронзовую медаль на Чемпионате мира в России.

Михаил Романчук

Вид спорта: плавание

За что: за титул чемпиона мира по плаванию и новый рекорд Украины. Михаил Романчук выиграл "золото" на Чемпионате мира на "короткой воде" в китайских Ханчжоу и Пекине, а также в японском Токио.

При этом в Ханчжоу Романчук преодолел заплыв на 1500 метров вольным стилем в "короткой воде" (длина бассейна – 25 метров) за 14 минут 9,14 секунды. Своим результатом украинец установил новый рекорд чемпионата.

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Также в 2018 году Михаил завоевал 2 "золота" и 1 "серебро" на чемпионате Европы в Глазго.

Элина Свитолина

Вид спорта: теннис

За что: от четвертой ракетки мира Элины Свитолиной ожидают значительно большего, чем победы на турнирах в Брисбене, Абу-Даби или Риме (хотя и они заслуживают внимания). Хочется уже побед на турнирах Grand Slam. В 2018 году с этим не сложилось. Зато удалось выиграть Итоговый турнир WTA, куда пробиваются восемь лучших теннисисток по итогам сезона.

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Елена Старикова

Вид спорта: велоспорт

За что: за победу на этапе Кубка мира по велотреку в Берлине. Сначала в спринте Старикова заняла третье место. Впоследствии украинка сумела завоевать золото в гите – гонке со стартом с места на 500 метров, где велосипедисты стартуют отдельно и их задача заключается в том, чтобы показать наименьшее время на дистанции. Время украинки составил 33,210 секунды.

Также Елена Старикова является двукратным серебряным призером чемпионата Европы-2018 в Шотландии.

Александр Усик

Вид спорта: бокс

За что: за звание абсолютного чемпиона мира по боксу. Он обладатель чемпионских поясов по версиям WBA, WBC, WBO, IBF в первом тяжелом весе. Получил этот титул Усик 21 июля, победив в Москве россиянина Мурата Гассиева. А впоследствии – защитил в бою против британца Тони Белью.

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Ольга Харлан

Вид спорта: фехтование

За что: за победу в Кубке мира. 28-летняя украинская фехтовальщица на саблях Ольга Харлан уже в третий раз в карьере стала обладательницей Кубка мира по итогам сезона. Раньше она заканчивала год на первой строчке мирового рейтинга в 2013 и 2014 годах.

При этом украинка не выиграла двух главных соревнований в сезоне 2017-2018 – чемпионат Европы и мира. Напомним, Харлан была действующей чемпионкой мира. В 2018 году она стала лишь 17-й. Однако первое место в рейтинге ей принесли победы на этапе Кубка мира в Сант-Никласе, гран-при в Мехико и Сеуле, а также второе место на этапе в Тунисе.

Алла Черкасова

Вид спорта: вольная борьба (весовая категория до 68 килограммов)

За что: за победу на Чемпионате мира в Будапеште (Венгрия). В финале украинка победила француженку Коумба Ларрок 15:10. И стала чемпионкой мира. Впервые в карьере.

Даяна Ястремская

Вид спорта: теннис

За что: за победу на турнире WTA в Гонконге. На момент победы на турнире в Гонконге Ястремской исполнилось 18 лет и 4 месяца. Она стала самой молодой теннисисткой в Украине, которая вышла в финал турнира WTA и выиграла его. Кроме того, Ястремская заняла вторую строчку в списке самых молодых победительниц сезона по версии Женской теннисной ассоциации WTA.

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Также Ястремская стала первой теннисисткой, которая родилась в 2000-х и пробилась в топ-100 мирового рейтинга. Кроме того, она стала четвертой теннисисткой из этой эпохи, сыгравшей в финале.

Елизавета Яхно

Вид спорта: синхронное плавание

За что: за звание лучшей синхронистки 2018 года. Такое решение приняла Международная федерация плавания.