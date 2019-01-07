22:41
7 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      РОЖДЕСТВО АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Перезагрузка "Путин ОС". Почему патриарх Тихон кинул Николая II
      Вєсті Кремля
      21:27, сегодня
      Вести. UA. Жир: Величайший шоумен Онуфрий. Новая жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      12:45, сегодня
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      РОЖДЕСТВО АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ ТОМОС

      Лучший бомбардир УПЛ может перейти в греческий ПАОК

      22 Читати новину українською
      Факундо Феррейра может перейти в ПАОК
      Факундо Феррейра может перейти в ПАОК

      Бывший нападающий донецкого "Шахтера" Факундо Феррейра, который сейчас выступает в составе "Бенфики", может продолжить карьеру в чемпионате Греции.

      Феррейра привлек внимание греческого клуба ПАОК. Клуб из Салоников видит в Феррейре сменщика для ключевого нападающего команды Александара Прийовича, который, как ожидается, в ближайшие 24 часа завершит переход в "Аль-Иттихад".

      Читайте также: Селезнев успешно прошел медосмотр в "Малаге" и продолжает тренировки: фото

      Ожидается, что "Бенфика" не будет возражать против ухода аргентинца, так как тот не смог прижиться в Португалии, проведя лишь 4 матча и забив 1 гол в тамошнем чемпионате.

      Отметим, что ранее интерес к Феррейре приписывали "Фортуне", "Ницце" и ряду команд из Турции и Италии.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Футбол
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      Хоккей: "Далласу" хватило единственной шайбы для победы над "Рейнджерс"
       14 декабря 2011 , 10:49
      Украинского стрелка удостоили почетного звания
       24 ноября 2016 , 23:01
      Безус: Позиция львовских болельщиков мне близка
       28 сентября 2013 , 17:27
      Наставник сборной Украины U-18: Появление талантливой молодежи связано со сложной ситуацией в стране
       21 января 2015 , 09:53
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук