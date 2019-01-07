Лучший бомбардир УПЛ может перейти в греческий ПАОК

Бывший нападающий донецкого "Шахтера" Факундо Феррейра, который сейчас выступает в составе "Бенфики", может продолжить карьеру в чемпионате Греции.

Феррейра привлек внимание греческого клуба ПАОК. Клуб из Салоников видит в Феррейре сменщика для ключевого нападающего команды Александара Прийовича, который, как ожидается, в ближайшие 24 часа завершит переход в "Аль-Иттихад".

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Ожидается, что "Бенфика" не будет возражать против ухода аргентинца, так как тот не смог прижиться в Португалии, проведя лишь 4 матча и забив 1 гол в тамошнем чемпионате.

Отметим, что ранее интерес к Феррейре приписывали "Фортуне", "Ницце" и ряду команд из Турции и Италии.

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